Incidente a Cernusco: travolto sulle strisce, è morto il professore del Marie Curie, Arnò

Massimiliano Arnò è morto travolto da un suv sulle strisce pedonali su viale Assunta, a Cernusco Sul Naviglio (Milano), a pochi passi dalla scuola dove insegnava, l'ITSOS Marie Curie.

Per il professore, originario di Parabita, in provincia di Lecce, ma residente a Milano non c'è stato nulla da fare. E' deceduto venerdì - l'incidente è avvenuto giovedì mattina - all'interno dell'ospedale San Raffaele.

L'uomo, laureato in Storia dell'arte nell'università del Salento, era molto noto e ben voluto tra i suoi alunni e colleghi per l'impegno per la scuola pubblica libera e per i diritti dei docenti. In queste ultime ore sono in tanti a rendergli omaggio sui social network.