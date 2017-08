Schianto tra auto e scooter a Bordighera: Massimo Boldi in caserma dai carabinieri

Massimo Boldi fa un incidente e finisce in caserma dai carabinieri a Bordighera (Imperia). È successo nel pomeriggio di venerdì 11 agosto.

Il sinistro intorno alle 17.30 quando l'attore, alla guida della sua Mercedes, si è schiantato contro uno scooter mentre stava uscendo dal parcheggio dei Giardini Esotici Pallanca per immettersi sulla statale Aurelia. Il giovane alla guida del motorino è rovinato a terra e ha riportato alcune escoriazioni. Fortunatamente nulla di grave: accompagnato al pronto soccorso è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Successivamente sia il comico che il ragazzo sono andati in caserma dai carabinieri per stendere il verbale. I militari dell'Arma dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento non è ancora chiaro se all'origine dello scontro ci sia stata una mancata precedenza da parte di Boldi o un eccesso di velocità a carico del giovane.