Ancora un incidente in via Mecenate: schianto tra due auto all'incrocio con via Fantoli

Incidente stradale in via Fantoli, a Milano, il 27 gennaio. Lo scontro è avvenuto all'incrocio con via Mecenate pochi minuti dopo mezzogiorno.

A scontrarsi sono state una Bmw station wagon scura e una Renault Twingo gialla. Nell'incidente sono state coinvolte tre persone: una donna di 27 anni e due uomini di 36 e 37 anni.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta anche per regolare il traffico. I sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza per medicare i feriti.

A pochi metri di distanza, il giorno prima, una donna di 51 anni era stata travolta e uccisa da un furgoncino dell'Amsa.