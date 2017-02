Sbanda con l’auto, finisce in un campo e si ribalta più volte: morto un milanese di 73 anni

Dramma martedì pomeriggio a Mede, nel Pavese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di settantatré anni.

La vittima, cremonese ma da anni residente a Milano, era a bordo della sua Opel Corsa bianca, quando - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva viale Lucotti.

La macchina, secondo quanto riporta La Provincia Pavese, è finita in un campo al lato della carreggiata e si è ribaltata più e più volte per decine di metri, trasformandosi in una trappola di lamiere per l’uomo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze, un’auto medica e un elicottero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai vigili di Mede. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo e nello schianto non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.