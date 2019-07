Mediglia, in moto si schianta contro un'auto: sbalzato sull'asfalto a 10 metri, grave un uomo

Grave incidente stradale domenica pomeriggio a Mediglia, sulla strada provinciale Cerca. Alle 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro. Ad avere la peggio è stato un uomo di quarantadue anni, che era a bordo del mezzo a due ruote e che è stato sbalzato a dieci metri di distanza dal punto dell'impatto.

Il 42enne, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha riportato gravissimi traumi a un polso, al femore, alla tibia e un serio trauma cranico. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, il motociclista è poi stato trasportato in codice rosso al Niguarda proprio con l'elisoccorso.

Sulla Cerca, per tutti i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato e gli agenti della polizia locale.