Pauroso schianto sulla Paullese: camion falcia automobilisti a bordo strada, gravissimi

Un pauroso schianto è avvenuto martedì 7 agosto sulla Strada statale 415 Paullese in zona di Mediglia.

Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze un furgone e una vettura, dopo un piccolo incidente, si sono fermati a bordo strada per compilare la costatazione amichevole.

Proprio mentre gli occupanti del furgone, due fratelli di Cologno Monzese e l’automobilista di Pantigliate, erano scesi dai veicoli, un camion non si sarebbe accorto della loro presenza travolgendo camioncino, auto e le stesse incolpevoli persone.

Due i feriti in fin di vita, il fratello maggiore degli occupanti del furgone e l’automobilista. Sono stati falciati e hanno riportato diversi traumi. L’altro fratello, classe 1999, dopo l’impatto è finito nel fosso a lato strada, trovato in un secondo momento, le sue condizioni sono serie ma non destano particolari preoccupazioni. Sul posto, dalla centrale operativa del 118, è giunto l'elisoccorso.

A lungo i vigili del fuoco sono rimasti sul posto a causa della presenza di una bombola di metano del furgone, schiacciata durante l’impatto.