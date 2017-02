Perde il controllo e finisce nel canale: grave automobilista

Un uomo di 84 anni, per cause da accertare, intorno a mezzogiorno, è finito in un canale con la propria vettura.

Le sue condizioni sono critiche anche se dovrebbe cavarsela, nonostante i traumi riportati. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Donato e il soccorso inviato dalla Centrale operativa del 118 con un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato estratto con l'ausilio dei vigili del fuoco, anch'essi accorsi. Inizialmente sembrava molto grave (l'intervento è giunto in codice rosso), poi, una volta stabilizzato, è stato portato all'ospedale di San Donato e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il sinistro, per cause da accertare, è avvenuto in un'area di campagna sulla Strada provinciale 159 tra Triginto e Robbiano.