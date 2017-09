Incidente a Melzo, schianto tra scooter e auto sulla Provinciale: gravissimo uomo di 36 anni

Avrebbe ignorato il semaforo rosso. Avrebbe superato ugualmente l’incrocio, probabilmente convinto che dall’altro lato non arrivasse nessuno. E invece in un secondo la sua traiettoria si è incrociata con quella di un’automobilista, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Serata di sangue quella di martedì a Melzo, teatro di uno schianto avvenuto poco prima delle 21 sulla strada Provinciale 13 tra un’auto e uno scooter.

Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda, un trentaseienne residente in città - che viaggiava a bordo di un motorino - avrebbe ignorato un semaforo rosso all’incrocio con viale Lussembrugo e sarebbe stato investito da un’auto guidata da un cinquantunenne, anche lui di Melzo.

Nello schianto, violentissimo, l’uomo è stato letteralmente sbalzato via dallo scooter ed è finito in un campo al lato della strada, mentre la macchina ha preso fuoco, con il rogo che è stato domato soltanto dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

È stato lo stesso automobilista ad allertare i soccorsi, con soccorritori del 118 e carabinieri che sono immediatamente arrivati sul posto. Ad avere la peggio, inevitabilmente, è stato il trentaseienne: medicato sul posto, è stato poi trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Praticamente illeso, invece, l’uomo che era alla guida dell’auto, che è stato a lungo ascoltato dai carabinieri. Proprio ai militari spetterà ora il compito di ricostruire le cause dello schianto.