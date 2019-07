Incidente a Melzo, scooterista travolto e ucciso da un furgone in via De Gasperi

Era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso ma è morto poco dopo il ricovero lo scooterista di 46 anni che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via De Gasperi a Melzo, alle porte di Milano.

Tutto era accaduto intorno alle 11.30 all'incrocio con via Togliatti quando, per cause al vaglio della polizia locale, l'uomo, in sella a uno scooter, era finito a terra dopo un urto con un Fiat Doblò. Le sue condizioni erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto sia un'ambulanza che l'elisoccorso.

I sanitari lo avevano stabilizzato e accompagnato in codice rosso al San Gerardo di Monza, dove è spirato poco dopo il ricovero.

Per l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Melzo.