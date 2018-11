Incidente mortale con Bmw Drive Now: alla guida Michele Bravi (X Factor), rischia omicidio stradale

Alla guida di una Bmw del car sharing Drive Now, giovedì sera, che è rimasta coinvolta in via Chinotto in un incidente dove è morta una motociclista di 60 anni, è emerso esserci Michele Bravi, 23 anni, uno dei vincitori di una delle passate edizioni di X Factor, la settima (under uomini 16-24 con Morgan) nel 2013 e concorrente di Sanremo.

In relazione all'accaduto, il cantante ha deciso di sospendere tutta la sua attività artistica di questi giorni. Avrebbe dovuto tenere un concerto a Milano e uno a Roma la prossima settimana, ma le esibizioni sono state fermate.

La presunta dinamica

Secondo una delle prime e frammentare ricostruzioni del sinistro effettuate dagli investigatori, l'auto avrebbe fatto, per cause da accertare, un'inversione ad 'U' senza dare precedenza. L'impatto, rivelano i 'ghisa' che hanno fatto i rilievi, è stato brutale. La Bmw ha centrato in pieno la motocicletta: alle 19.49 di giovedì. La donna, residente a Milano, ha battuto il volto con violenza probabilmente contro l'asfalto. I medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con un'automedica e un'ambulanza, hanno riferito a MilanoToday di un trauma facciale importante. Il personale sanitario ha provato a rianimarla prima sul posto e durante il trasporto all'ospedale San Carlo, inutilmente. La polizia locale ha trasmesso gli atti alla procura che valuterà in queste ore l'iscrizione del 23enne nel registro degli indagati; rischia l'accusa di omicidio stradale. Attraverso il suo legale Manuel Gabrielli Bravi confida "nell'esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel sinistro" ed esprime "profondo dolore per quanto accaduto".

Chi è Michele Bravi

Nato a Città di Castello nel 1994, ancora liceale decide di iscriversi ai provini di X Factor e viene preso nel cast. Durante il programma è notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità, l'inedito che lo porterà poi alla vittoria del talent. Il singolo raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI e il 24 gennaio 2014 viene certificato disco d'oro per aver superato la soglia delle 15mila copie vendute. Da lì, poi, la carriera è in un crescendo significativo fino alla partecipazione a Sanremo con il quarto posto.