Grave incidente a San Paolo D'Aragon: morto Michele Sella, studente milanese di 23 anni

Michele Selle, uno ragazzo milanese di 23 anni, è morto praticamente sul colpo dopo un grave incidente stradale all'alba di domenica sulla statale del Tonale e della Mendola, a San Paolo d'Argon (Bergamo). Sei giovani di età tra i 23 e i 32 anni sono rimasti coinvolti in uno scontro tra due automobili.

Il 23enne, alla guida di una Fiat Panda che viaggiava in direzione Bergamo, ha perso la vita. Era originario di Buccinasco, studiava Chimica teorica ed era appena tornato da un'esperienza di studio nell'università di Groningen, in Olanda.

Secondo le prime ricostruzioni, la sua vettura avrebbe invaso l'altra corsia schiantandosi contro una Nissan Qashqai che sopraggiungeva. In gravissime condizioni A. N., una ragazza 22enne di Bergamo che viaggiava sul sedile posteriore. E' stata trasportata in condizioni disperate in ospedale dove è stata sottoposta ad un delicato intervento.

Feriti anche se non in pericolo di vita gli altri due passeggeri, tra loro un'altra donna che ha riportato la frattura di entrambe le gambe.

Sulla Nissan Qashqai, che è finita ribaltata, viaggiavano due persone: un 29enne alla guida e una ragazza di 28 anni. I due hanno riportato ferite meno gravi.

I sanitari del 118 si sono precipitati con quattro ambulanze, un'automedica e l'elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati portati all'Humanitas Gavezzeni, a Seriate e al Papa Giovanni di Bergamo.

La statale del Tonale è stata chiusa al traffico per qualche ora per rimuovere i resti delle automobili coinvolte.