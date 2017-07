Incidente sulla Milano-Meda a Paderno Dugnano: ferito scooterista di 57 anni | Foto

Incidente nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno sulla Milano-Meda a Paderno Dugnano, nel tratto che collega la strada provinciale 46 e la tangenziale Nord. Uno scooterista di 57 anni è rovinato al suolo dopo una collisione con un'automobile. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le condizioni del ferito sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riporatati dal 57enne si sono rivelati meno gravi del previsto e è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada per i rilievi; l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. La circolazione è tornata regolare nel pomeriggio.