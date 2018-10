Incidente sulla Milano-Meda: auto si ribalta e finisce in bilico sul guardrail. Le immagini

Attimi di paura nella notte tra martedì e mercoledì sulla strada provinciale Milano-Meda dove, intorno alla mezzanotte e mezza, si è verificato un incidente nel tratto tra le uscite di Lentate sud e Barlassina (direzione Sud).

Secondo le prime informazioni un uomo di 39 anni - per cause in via di accertamento - avrebbe perso il controllo della sua auto ribaltandosi oltre il guardrail.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato affidato alle cure dei sanitari: fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. E' stato accompagnato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice giallo.