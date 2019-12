Folle incidente sulla Milano Meda: Jaguar vola giù dal cavalcavia e atterra su un'auto sotto

Poteva essere una strage e invece non ci sono state vittime. Tutto sommato, considerando la dinamica dell'incidente, è andata bene sulla Milano Meda, all'altezza di Cormano (Milano), dove una Jaguar Xf è atterrata dopo aver sfondato le protezioni di un cavalcavia che sovrasta la superstrada. L'auto precipitata giù dal ponte ha centrato poi una Dacia che viaggiava in direzione Milano.

Auto vola giù dal cavalcavia

La tragedia è stata sfiorata giovedì sera intorno alle 21.15, nel tratto compreso tra Bollate e Cusano in direzione Milano. La Jaguar è atterrata sopra lo spartitraffico centrale della Statale 35 rimanendo schiacciata. Miracolato il conducente, che è riuscito a uscire sulle proprie gambe delle lamiere dell’auto, come miracolati sono gli altri due uomini a bordo della Dacia che si sono visti piombare addosso l'auto. Si tratta di un uomo di 45 anni, uno di 63 e un 82enne che sono stati soccorsi e trasferiti in codice verde e giallo negli ospedali di Cinisello Balsamo e Milano Niguarda.

Sul posto tre ambulanze e un'automedica del 118 insieme a cinque mezzi dei vigili del fuoco e a diverse pattuglie dei carabinieri di Cormano. La Milano-Meda è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore e il traffico è andato in tilt.