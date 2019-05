Incidente stradale sulla Milano-Meda, tre auto coinvolte: code verso Milano

Incidente stradale sulla Milano-Meda nella mattinata di martedì 21 maggio. E' successo tra Lentate sul Seveso e Barlassina in direzione del capoluogo lombardo intorno alle 7.50. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre vetture.

E' ancora presto per definire l'esatta dinamica, sulla quale sono al lavoro, sul posto, le forze dell'ordine. Un Suv si è alzato in seguito allo scontro, probabilmente per via di un tamponamento che ha coinvolto anche due vetture più piccole.

In direzione Milano si sono formate subito code provenienti da Como e dalla Pedemontana. L'incidente ha coinciso con l'orario di punta e pertanto il traffico si è subito addensato. Presenti i vigili del fuoco e una ambulanza inviata dal 118, anche se al momento non sono stati segnalati problemi di carattere sanitario per gli automobilisti coinvolti nell'incidente.