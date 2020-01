Incidente sulla Milano-Meda, schianto tra auto e camion: grave un 45enne, traffico in tilt

Incidente nella tarda mattinata di mercoledì 22 gennaio lungo la Milano-Meda, all'altezza di Varedo. Un'auto - per cause in corso di accertamento - si è scontrata con un mezzo pesante lungo le corsie in direzione Sud della superstrada tra il comune brianzolo e Paderno Dugnano. La notizia è stata resa nota da MonzaToday.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 intervenuti con un'ambulanza e l'elicottero allertati in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Ad avere la peggio nello schianto è stato un uomo di 45 anni che era al volante della vettura. Il conducente è stato soccorso e trasferito in codice giallo in elicottero all'ospedale Niagurda di Milano. Dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza fanno sapere che le sue condizioni sono gravi ma l'uomo non versa in pericolo di vita.

A causa del sinistro nella tarda mattinata di mercoledì si sono verificate lunghe code e l'arteria è rimasta bloccata a causa del traffico. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polstrada per effettuare i rilievi necessari ad accertare la dinamica dell'incidente e per gestire la viabilità nel tratto.