Maxi tamponamento sulla Milano-Meda, lunghe code in superstrada

Incidente stradale mercoledì pomeriggio sulla Milano-Meda all'altezza di Paderno Dugnano, verso nord. Sul posto la polizia stradale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità.

Nessuna grave ripercussione per le persone coinvolte: si è verificato un maxi tamponamento tra sei automobili. L'incidente ha provocato lunghe code per molto tempo, anche di diversi chilometri, da Cormano in poi. Il traffico è rimasto sostanzialmente paralizzato lungo la superstrada. Non si segnalano interventi dei sanitari del 118 sul posto.