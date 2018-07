Incidente al Milano Rally Show, pilota e commissario in ospedale

Sfiorata la tragedia al Milano Rally Show: incidente stradale e due feriti, di cui uno grave, sabato sera. Era in corso, in viale Duilio, vicino al Vigorelli, una prova di auto elettriche per 16 vetture. Uno dei piloti in gara ha perso il controllo della propria auto, una Smart, e, andando dritto anziché effettuare una curva, si è schiantato contro un masso posizionato a protezione del circuito.

L'automobilista, un 40enne, è rimasto ferito e i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso del San Carlo: se la caverà con diverse contusioni non gravi. Il masso di protezione, però, spostandosi, ha travolto letteralmente un commissario di gara di 60 anni ricoverato al Niguarda con diversi traumi. Le fonti ospedaliere rendono comunque noto che le sue condizioni sono nel frattempo migliorate, ma all'inizio sembravano critiche.

La gara è stata immediatamente sospesa, mentre la programmazione di domenica 29 luglio è proseguita in altre sedi della manifestazione.