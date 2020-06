Auto perde il controllo, si ribalta e si incendia: tre persone ferite

Grave incidente la mattina di domenica, sull'A4 Torino-Milano all'altezza di Arluno-Marcallo Mesero. Un'auto, per motivi da chiarire, ha perso il controllo andandosi a ribaltare intorno alle 6.30.

Il mezzo ha preso fuoco. A bordo c'erano due uomini di 35 e 20 anni oltre a una donna di 41. Miracolosamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono subito giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la sede stradale e spento il rogo. Dalla centrale operativa di Areu sono state inviate 3 ambulanze e un'automedica che hanno stabilizzato i feriti sul posto e li hanno portati in ospedale a Magenta in codice giallo. Se la caveranno in qualche giorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.