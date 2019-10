Incidente sul Sempione a Rho, sorpassa auto ferme al semaforo e si schianta: morto

Un uomo di 34 anni morto, due feriti e tre auto distrutte. È grave il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada Statale del Sempione a Rho, all'incrocio con via Ratti, nella serata di domenica 27 ottobre.

L'incidente

Tutto è accaduto intorno alle 21, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Rho ma secondo quanto trapelato pare che il 34enne, alla guida di una Lancia Delta, abbia perso il controllo dell'auto schiantandosi frontalmente con un'altra macchina dopo aver sorpassato alcuni veicoli fermi al semaforo in direzione Legnano. Un urto tanto violento da aver innescato una serie di tamponamenti a catena.

È subito scattato l'allarme, sol posto erano intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il 34enne, Bruno Milenkovic, era stato estratto dalle lamiere contorte dai pompieri e accompagnato in condizioni disperate al pronto soccorso i Rho, dove è morto poco dopo. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri feriti, trasportati all'ospedale (in codice verde) per accertamenti.

Non è ancora chiaro in seguito a quale circostanza l'uomo abbia perso il controllo del veicolo, sono stati disposti accertamenti sulla salma del 34enne.