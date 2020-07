Incidente a Milano: ragazzo in monopattino travolto da un'auto mentre attraversa la strada

Il monopattino giallo a terra. La macchina ferma sull'attraversamento. E i segni dei gessetti dei ghisa sull'asfalto. "Cartoline" da viale Tunisia, che lunedì mattina è stata teatro di un incidente che ha coinvolto una Toyota Yaris e un monopattino elettrico.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 8 all'incrocio con via Franchetti. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, il giovane sul monopattino - un ragazzo di 28 anni - stava attraversando sulle "strisce ciclabili" quando sarebbe stato centrato dall'automobilista che proprio da via Franchetti stava svoltando a destra per imboccare viale Tunisia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza del 118, che hanno trasportato il 28enne al Fatebenefratelli in codice giallo: nell'impatto, molto violento, il ragazzo ha riportato diverse ferite e traumi, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Presenti anche i ghisa, cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto.

L'incidente ha inevitabilmente riacceso le luci sulla questione sicurezza per piste ciclabili e nuovi mezzi elettrici, esplose dopo i primi giorni di "vita" della ciclabile Baires-Venezia e dopo un altro grave incidente avvenuto a Lainate, dove una 15enne era finita in rianimazione dopo essersi scontrata con un taxi mentre viaggiava su un monopattino insieme a una sua amica.

Ad alzare la voce questa volta è stato Piermario Sarina, ex candidato del centrodestra per il municipio 6 e attuale consigliere. "Viale Tunisia, oggi - ha scritto l'esponente della Lega sul suo profilo Facebook insieme a due foto dello schianto -. Scene così non ne vorrei mai vedere. Spero nulla di grave per nessuno dei coinvolti. Ma temo che se Sala non metterà mano in fretta all'anarchia che regna oggi, non sarà la prima né l'ultima".

Foto - I rilievi della Locale