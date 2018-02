Incidente stradale in via Monte Bianco: gravissimo un motociclista

Grave incidente stradale in via Monte Bianco nel primo pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, in seguito allo schianto tra un'auto ed uno scooter all'incrocio con via Silva, in zona Fiera.

Due i feriti, entrambi in sella allo scooter. Uno è molto grave: secondo quanto riferisce l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) è in pericolo di vita ed è stato portato in codice rosso al Niguarda con un brutto trauma cranico. Ha 35 anni.

L'altro ferito, un ragazzo di 21 anni, è stato invece portato al San Carlo in codice giallo.

La polizia locale è sul posto per accertare la dinamica dell'incidente.