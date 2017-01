Schianto sul cavalcavia Bacula: traffico in tilt sulla soprelevata Monte Ceneri

Un uomo di 59 anni ferito e traffico rallentato. È il risultato di un incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 30 gennaio sul cavalcavia Bacula, vicino alla soprelevata Monte Ceneri a Milano. L'incidente intorno alle 9.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Inizialmente le condizioni del 59enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno ristretto la carreggiata per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche i vigili de fuoco.

[#Incidente] Rallentamenti in piazzale Lugano all'altezza del cavalcavia Bacula. PL in luogo per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 30 gennaio 2017