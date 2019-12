Incidente a Milano, cade dallo scooter per evitare di travolgere un ragazzo: è grave

È finita sull'asfalto con il viso. Un impatto violento, tanto che ha riportato importanti traumi al volto la 37enne che, in sella a uno scooter, è rovinata a terra per evitare di travolgere un ragazzino che stava attraversando viale Montenero fuori dalle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di mercoledì 4 dicembre all'altezza del civico 76, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto trapelato la 37enne avrebbe perso il controllo dello scooter rovinando al suolo per evitare un 16enne che pare stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice giallo e il 16enne, illeso, ha rifiutato i soccorsi mentre la 37enne è stata accompagnata in codice giallo al Policlinico dove, a causa delle sue condizioni, è stata ricoverata in codice rosso. Secondo quanto emerso la donna non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato importanti traumi al volto.