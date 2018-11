Perde il controllo del tir, si schianta contro il guardrail e abbatte un palo: morto un 40enne

Un camion di traverso tra le corsie, con la cabina di guida schiacciata contro il guardrail. Un palo della luca abbattuto e in equilibrio sull'altra carreggiata. E altre tre auto, subito dietro il camion, danneggiate.

Incidente mortale alle 11 di venerdì mattina in via Marconi a Monza, sul cavalcavia di viale delle Industrie che porta in centro città e agli svincoli della A4 e della tangenziale Est di Milano.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un tir di una ditta di spedizioni - che percorreva la strada verso Concorezzo - ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail.

Palo abbattuto cade su auto

Nell'impatto, violentissimo, il camion ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica che è finito su una Punto che viaggiava nella direzione opposta. Altre tre auto, che procedevano proprio dietro il tir, si sarebbero invece tamponate tra loro per evitare il mezzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con due ambulanze e un'auto medica, e gli agenti della polizia Stradale e della Locale di Monza.

Il 40enne che era alla guida del camion è morto praticamente sul colpo. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non è escluso - ma saranno i rilievi a stabilirlo - che la vittima possa avere avuto un malore prima dello schianto. In ospedale sono finiti anche una donna di 52 anni e un uomo di 46, entrambi feriti in maniera lieve e trasportati all'ospedale di Cinisello e al San Gerardo.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa in direzione Monza, mentre si viaggia molto lentamente verso Sesto San Giovanni.

Negli stessi minuti un secondo grave incidente si è verificato a Milano, in via Asmara, dove una donna di settanta anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava. La vittima è finita in codice rosso al Niguarda.