Incidente a Lacchiarella: finisce contro un tir, Landriano piange per la morte di Morena

Lascia marito, due figli - un ragazzo e una ragazza nel fiore degli anni - e tanti amici. Morena Pagano, morta nell'incidente sulla Strada provinciale 40, la "Binasca", venerdì mattina, era una quarantanovenne, di Landriano (Pavia), solare e amante della vita.

Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. E' morta sul colpo dopo le ferite provocate dall'incidente nel comune di Lacchiarella (Milano).

Nello schianto, nel quale sono rimaste coinvolte due auto e un camion, sono intervenuti i medici del 118 con l'elisoccorso e due ambulanze della Croce Rossa di Opera.

La polizia locale di Lacchiarella ha fatto i rilievi per comprendere la dinamica: la Dacia Stepway sulla quale viaggiava Morena, in direzione Milano, è finita sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente contro il camion, che percorreva la via verso Melegnano, dopo un incidente con un'altra vettura.

Ancora non sono chiare le cause dell'incidente. Tra le prime ipotesi della polizia locale c'era quella del malore alla guida ma l'aspetto dovrà ancora essere approfondito.