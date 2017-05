Morimondo, schianto frontale nella notte: ferite quattro persone, gravi due donne

Due persone che lottano tra la vita e la morte, altre due con ferite meno gravi e due auto completamente distrutte. È il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica 21 maggio sulla strada Statale 526 dell'Est Ticino a Morimondo, in provincia di Milano.

Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice rosso tre ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. Gravi due donne di 31 e 50 anni, accompagnate in codice rosso nei pronto soccorso degli ospedali Niguarda e Humanitas. Meno preoccupanti, invece, le condizioni di un uomo di 48 e una donna di 35, trasportati in codice verde e giallo all'ospedale di Magenta.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Secondo una prima ricostruzione sembra che le due automobili si siano scontrate frontalmente.