Litiga violentemente col marito e viene investita e uccisa dall'auto di lui

Una donna di 48 anni ha perso la vita dopo essere stata investita e uccisa dall'auto guidata dal marito, con il quale aveva appena avuto una violente lite. L'episodio è accaduto nella tarda serata di venerdì 13 giungo a Cortelona, nel Pavese. L'uomo, che al momento risulta indagato per omicidio colposo, afferma che si sarebbe trattato di un incidente.

La tragedia si è consumata nel cortile dell'abitazione dei due coniugi, dopo che i due avevano litigato. In casa c'era il loro figlio di dieci anni. Il marito, 57 anni, è stato sentito in caserma per buona parte della notte tra venerdì e sabato.

In base a quando ricostruito dai carabinieri, l'uomo al culmine della discussione sarebbe uscito di casa per salire in auto. La moglie lo avrebbe seguito e a quel punto lui avrebbe innestato la marcia partendo e travolgendola. Il 57enne avrebbe spiegato ai carabinieri di non averla vista.

Quando poi si è accorto di averla investita si è fermato e ha cercato di soccorrerla. Ma il corpo della donna era incastrato sotto l'auto e nonostante l'intervento del 118 non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla vicenda.