Va in Liguria per raggiungere i figli al mare ma fa un incidente: morta una barista di Cormano

E' morta Denise Veliko, 35 anni. La donna di origini albanesi ma residente nel comune di Cormano (Milano) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato sera sull'autostrada A26, all'altezza di Masone. La 35enne viaggiava sul sellino posteriore della moto guidata dal marito: è morta poche ore dopo in ospedale. Non è grave invece il guidatore, Alekx Gjka, 40 anni.

I due stavano raggiungendo i figli, in villeggiatura a Varazze, quando hanno urtato un'auto e sono stati sbalzati dalla moto. L'autostrada è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi. Le indagini per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla polizia stradale di Ovada.

Il quarantenne è stato informato della morte della moglie da un amico in ospedale. La vittima lavorava in un bar di Cormano, nel milanese. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente si è fermato per accertarsi delle condizioni dei due motociclisti e ha detto poi agli agenti di aver solo sentito un forte rumore.