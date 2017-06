Incidente stradale sulla Valtidone: donna in bici morta dopo scontro con camion

Tragedia sulla Valtidone domenica 11 giugno, alle nove di mattina. Una donna in bicicletta è morta dopo essere stata travolta da un Tir adibito al trasporto del latte, mentre si stava allenando in sella ad una mountain bike.

La ciclista, una 46enne, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, ma per lei non c'è stato niente da fare. Il camionista ha chiamato i soccorsi in stato di choc per quanto avvenuto. La donna proveniva dal centro abitato di Gerenzago (Pavia) e si è immessa sulla Valtidone all'altezza del Comune di Inverno e Monteleone. Proprio in quel momento arrivava dalla sua sinistra il camion.

La 46enne non è stata identificata subito perché priva di documenti, in quanto si stava allenando. I carabinieri hanno acquisito, tra l'altro, la sua "action camera", utilizzata per filmare l'allenamento.