Cinisello, schianto frontale tra una macchina e una bici: morta una donna di quaranta anni

Dopo un giorno e mezzo di agonia si sono spente anche le ultime speranze. I medici, che in ogni modo hanno cercato di tenerla in vita, non hanno potuto far altro che constare il decesso.

È morta domenica sera la donna di quaranta anni, italiana, che era finita in coma dopo essere stata travolta da un'auto a Cinisello Balsamo. Teatro della tragedia, avvenuta all'alba di sabato, era stata piazza Italia, dove una Renault Clio nera e la vittima - che era in bici - si era schiantate frontalmente.

La quarantenne, subito soccorsa anche dall'automobilista, era finita all'ospedale Niguarda di Milano in coma. Lì, come riferito da NordMilano24, domenica sera si è spenta.

Sulla dinamica della tragedia sono ancora in corso accertamenti degli agenti della polizia locale, che dovranno anche verificare eventuali responsabilità del conducente della macchina.