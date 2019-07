Viale Certosa, travolta e uccisa il giorno del compleanno della figlia: morta donna 47enne

E' morta dopo quasi 24 ore di lotta in ospedale. Si è arresa perché le ferite riportate erano troppo gravi. Ha lottato con tenacia per restare aggrappata alla vita, per lei, per la sua famiglia e per sua figlia di 9 anni, che proprio quel giovedì stava facendo il compleanno

Era stata portata via dai medici del 118 in arresto cardiaco e in condizioni disperate: l'incidente stradale mentre attraversava viale Certosa a Milano, giovedì mattina. Poco prima delle 9, la donna - una 47enne - è stata travolta da una moto guidata da un 28enne.

Il terribile incidente in viale Certosa

Lo schianto per la donna è stato terribile. Ha perso subito coscienza e sul posto è stata soccorsa dagli equipaggi del 118 arrivati in ambulanza - tre - e automedica. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa, era stata portata via in arresto cardiaco verso l'ospedale San Carlo. Lì morirà ore dopo.

Meno gravi invece le condizioni del motociclista, un ragazzo di 28 anni. Il giovane è andato al Fatebenefratelli in codice giallo.

Le ambulanze sul posto di D. A.

Viale Certosa chiuso: traffico in tilt

La dinamica dell'incidente - l'ennesimo in questi ultimi giorni a Milano - è al vaglio della polizia locale, che sul posto è intervenuta con diverse volanti. La carreggiata centrale è stata chiusa al traffico tra piazza Firenze e viale Monte Ceneri.

La 47enne stava attraversando dalle strisce pedonali - un passaggio non dotato di semaforo - e lì è stata travolta dal centauro che andava a velocità sostenuta.