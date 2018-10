Elisa, la 31enne che avrebbe dovuto sposarsi tra poco. Chi è la vittima dello schianto in A4

Avrebbe dovuto sposarsi tra non molto tempo la 31enne Elisa Boschi, modenese, deceduta in un grave incidente stradale sull'autostrada A4 nei pressi di Arluno domenica pomeriggio verso le quattro e mezza.

La donna viaggiava a bordo di un Fiat Qubo che si è schiantato contro il guard rail. finendo la propria corsa contromano nella corsia di destra. Sul posto, oltre alla polizia stradale, i sanitari del 118 con l'elicottero, un'automedica e due ambulanze. La 31enne è stata sbalzata fuori dalla vettura e la disperata corsa verso l'ospedale di Magenta non ha evitato, purtroppo, che spirasse poco dopo.

L'amica della donna, una 30enne, è stata anche lei trovata fuori dalla vettura. Ricoverata in prognosi riservata al Niguarda, non è comunque in pericolo di vita. Più lievi le condizioni dei due fidanzati che viaggiavano con loro, sui sedili anteriori, che sono stati portati al pronto soccorso di Magenta per un controllo.