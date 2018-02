Schianto sull'A14: nell'incidente muore una donna di Milano, gravissimo il figlio

Tragedia sulle strade romagnole per una donna milanese di 49 anni, deceduta sul colpo in seguito ad un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. La donna guidava una Renault Capture andata completamente distrutta schiantandosi contro il muro di cemento armato che sostiene un cavalcavia, in via Zampeschi, sull'A14 in prossimità di Forlì, come riferisce ForlìToday.

E' vivo, ma in condizioni critiche, il figlio di 12 anni, anche lui a bordo auto. Il ragazzino è stato portato al Bufalini di Cesena in codice rosso con l'eliambulanza ed è ricoverato in prognosi riservata. L'incidente si è verificato giovedì intorno alle sette e mezza di mattina sull'A14 in carreggiata sud al chilometro 80.

I soccorritori hanno trovato l'auto accartocciata contro il muro laterale di sostegno del cavalcavia. Presenti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla stradale.