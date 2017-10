Ubriaco travolge e uccide due donne: muore l'ex preside del Vittorio Locchi nell'incidente

E' stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato plurimo l'uomo di 47 anni - l'imprenditore Andrea Capponi - che durante il weekend ad Ascoli Piceno, alla guida di un suv Mercedes Glc 250 si è scontrato frontalmente con una Mercedes Classe A condotta da Anna Benedetti, 66 anni, rimasta uccisa sul colpo insieme ad coetanea che viaggiava con lei, Giovanna Angelini. L'uomo aveva un tasso alcolemico di 2,52 g/l, quattro volte oltre il limite previsto dalla legge.

Il drammatico incidente, per quanto lontano, ha sconvolto i docenti e gli allievi dell'Istituto comprensivo Vittorio Locchi di Milano. Una scuola che include la primaria di via Passerini, la Duca degli Abruzzi di via Cesari e la media Cassinis: Giovanna Angelini, infatti, per anni era stata la preside della scuola. Poi, nel 2015, era tornata nella sua terra per godersi la pensione, dopo anni di insegnamento - lettere al liceo classico - e di dirigenza scolastica.