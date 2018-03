Incidente sulla A4, donna cammina a piedi in autostrada: travolta e uccisa da una macchina

Tragico incidente stradale lunedì sera sull'autostrada A4. Pochi minuti prima delle 23.30, nel tratto tra Cavenago Brianza e Trezzo sull'Adda, una donna di circa sessanta anni è stata travolta e uccisa da un'auto che viaggiava in direzione Venezia.

Il conducente del mezzo, stando a quanto finora accertato, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto e, dopo il violentissimo schianto, la vittima è morta praticamente sul colpo.

Sul posto, oltre a un'ambulanza e un'auto medica del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Seriate, che sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza i contorni di una morte che appare inspiegabile.

Secondo quanto si apprende, infatti, nei pressi del luogo dell'incidente non sarebbe stata trovata nessuna auto riconducibile alla sessantenne e quindi resta da capire perché la donna - che non è stata ancora identificata - fosse a piedi tra le corsie della A4. Non è escluso, ma la circostanza è da verificare, che fosse scesa da un pullman che ha una fermata a pochi metri di distanza.