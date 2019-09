Incidente a Lentate, si schianta in auto contro un negozio: morta sul colpo ragazza di 26 anni

Notte di sangue a Lentate, teatro di un incidente costato la vita a una ragazza di ventisei anni, la giovane Alina Busila, nata in Moldavia ma residente a Milano, in zona Dergano. Il dramma si è consumato verso le 3.40, all'incrocio tra la statale dei Giovi e via Settembrini.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la 26enne ha perso il controllo della sua Peugeot grigia, è finita in una cunetta e si è poi schiantata contro il locale che si trova all'angolo della strada, un negozio di ferramenti ormai chiuso. L'impatto è stato devastante, tanto che per liberarla dalle lamiere dell'auto i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa due ore.

Per la giovane, però, non c'era ormai più nulla da fare: stando a quanto riferito dai soccorritori, è morta praticamente sul colpo. Lo schianto ha dato anche origine a un piccolo incendio, causato dal motore della macchina che è "volato" nel negozio. Le fiamme hanno annerito il muro del locale, ma sono state subito domate dai pompieri.

Ancora pochi i dettagli filtrati sulla dinamica dell'incidente, ma pare che la giovane abbia fatto tutto da sola e che non ci siano altri mezzi coinvolti. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Seregno, che stanno cercando di ricostruire le cause del tragico schianto. Pare certo che la 26enne viaggiasse a velocità sostenuta e non è escluso che possa aver avuto un colpo di sonno.