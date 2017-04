Incidente sulla A4, camion tampona una macchina: morta una donna di trenta anni

Notte di sangue sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Verso le quattro, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un camion si sono schiantati tra loro nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago, in Brianza.

Entrambi i mezzi, secondo le prime informazioni fornite da Autostrade per l’Italia, viaggiavano in direzione Milano. Il guidatore del tir, stando a quanto finora appreso da MilanoToday, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe tamponato la macchina che procedeva davanti a sé.

Nell’impatto, devastante, ha perso la vita la donna di trenta anni che era alla guida della macchina. La vittima - una trentasettenne di origini ghanesi, ma residente a Belluno - è morta praticamente sul colpo e i soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Illeso, invece, il giovane di ventisette anni conducente del mezzo pesante.

In autostrada, per i rilievi del caso è intervenuta la polizia stradale di Seriate, ora al lavoro per capire cosa abbia causato il tamponamento.

L’incidente, informa Autostrade in una nota, ha mandato in tilt la circolazione e all’alba si registravano ancora sei chilometri di coda in direzione del capoluogo lombardo.