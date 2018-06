Incidente in via Archimede: donna attraversa sulle strisce ma col rosso, uccisa da una moto

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ma col semaforo rosso. E' stata investita in pieno da una moto che percorreva via Archimede, a Milano, e lo schianto non le ha lasciato scampo: è morta così una donna di 68 anni nella serata di mercoledì.

A raccontare la dinamica del tragico incidente in zona Dateo - il terzo di questo tipo nel pomeriggio - è la polizia locale. Lo schianto è avvenuto alle 20.30. Sul posto sono intervenute subito anche i mezzi del 118, un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Per la ferita, A. M., un donna italiana, non c'è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta appena arrivata all'ospedale di Niguarda. I medici avevano provato a rianimarla a lungo ma i traumi erano troppo gravi.

Non è ancora chiaro se il motociclista andasse oltre i limiti consentiti. Certamente, hanno spiegato da piazzale Beccaria, si è trovato la vittima all'improvviso davanti e non è riuscito a frenare a tempo. Dopo lo schianto la moto ha trascinato la 68enne per alcuni metri. Il conducente è risultato illeso.

Tre incidenti in poche ore

Nel pomeriggio una ragazza di 30 anni era rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da una moto tra via Ascanio Sforza e viale Tibaldi.

Poco dopo, in via Pietro Paleocapa, accanto alla stazione di Cadorna, un'altra donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.