Incidente in via Imbonati, donna di 45 anni travolta da un’auto mentre attraversa: morta

Avrebbe attraversato nonostante non fosse sulle strisce pedonali. E quando il ragazzo alla guida dell’auto l’ha vista, purtroppo, non ha potuto fare nulla per evitarla.

Tragico incidente venerdì notte in via Carlo Imbonati, zona Maciachini a Milano, dove una donna di quarantacinque anni è stata travolta e uccisa da una macchina.

Il dramma si è consumato all’altezza del civico 65, dove la vittima - stando ai primi accertamenti della Locale - avrebbe attraversato nonostante l’assenza di strisce pedonali. Proprio al centro della carreggiata è avvenuto lo scontro con una Seat Leon guidata da un ragazzo di venticinque anni, che si è subito fermato e ha allertato il 118.

La donna, soccorsa da un’auto medica e un’ambulanza, è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, dove è morta poco dopo.

I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai ghisa, che hanno ascoltato anche il racconto del giovane alla guida dell’auto. Nei suoi confronti, per ora, non risultano accuse.