Milano, incidente stradale in via Mecenate: donna travolta e uccisa sul colpo da un'auto

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un'auto in via Mecenate a Milano. L'incidente stradale è avvenuto giovedì mattina, dopo le otto.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso ma per la vittima, una donna cinese di cinquantuno anni, non c'era nulla da fare. Il personale medico ha soccorso anche il conducente della vettura, un uomo di quarantaquattro anni sotto choc.

La dinamica è al vaglio della polizia locale che sta facendo i rilievi. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Al momento, l'unica certezza, è che il cadavere della donna è finito lungo la pista ciclabile che costeggia la strada. Il traffico sulla via è rimasto rallentato.

Poco prima, a Cernusco sul Naviglio, uomo era stato investito gravemente da un'auto (qui tutti i dettagli).