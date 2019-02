Incidente a Vignate, schianto frontale sulla provinciale: ragazza morta, altre due gravissime

Spaventoso incidente stradale nella notte di domenica 10 febbraio a Vignate. Due automobili, alle tre e mezza di notte, si sono scontrate frontalmente e, purtroppo, una ragazza di 25 anni è morta sul colpo in seguito al terribile schianto. L'auto su cui era a bordo è finita fuori strada andando a sbattere contro un masso.

Le sue due amiche sono state trasportate al San Raffaele e al San Gerardo in codice rosso, in gravissime condizioni, dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con cinque ambulanze ed un'automedica. Ferito anche il conducente dell'altra auto, un 59enne, trasportato in codice verde all'ospedale di Melzo.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le ragazze dalle lamiere della loro auto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Cassano d'Adda.