Incidente a Colturano, schianto tra un camion, una moto e un'auto: morto un ragazzo

Un ragazzo di 25 anni morto e una donna di 43 in codice rosso al Niguarda. È il bilancio di un tragico incidente tra un'auto, un camion e una moto avvenuto sulla Strada Provinciale della "Cerca" a Colturano nel primo pomeriggio di martedì 17 dicembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 13.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, la ricostruzione del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, intervenuti sul posto per i rilievi.

Secondo quanto trapelato pare che il giovane di 25 anni fosse in sella alla moto mentre la donna di 43 anni fosse all'interno dell'automobile che si è ribaltata a lato della strada dopo il terribile impatto.

Le condizioni dei feriti erano subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso tre ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne mentre la 43enne è stata accompagnata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Illeso, invece, il camionista.