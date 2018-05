Incidente a Legnano, uomo travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada

Prima l'urto che lo ha sbalzato in un campo sul ciglio della strada, poi le sirene delle ambulanze. Ma è stato tutto inutile. Incidente mortale nella serata di martedì 22 maggio a Legnano, hinterland di Milano.

Il dramma è avvenuto poco prima delle 22 in via Novara, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo — che per il momento non è stato identificato — è stato travolto e ucciso da una Fiat 500 guidata da una donna di 31 anni. Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Legnano, secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo abbia attraversato la strada in una zona poco illuminata venendo travolto dall'auto della 31enne che viaggiava verso Borsano. La 31enne, in stato di shock, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.