Incidente stradale al casello dell'A1: un morto e cinque feriti

Drammatico incidente stradale, nel pomeriggio di domenica 9 luglio, sull'A1 in prossimità del casello di Melegnano. Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato portato in arresto cardaco in ospedale, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.

E' successo alle sei e mezza: per motivi ancora da chiarire (si parla di un malore, ma non è confermato) un uomo alla guida di un'auto in direzione Milano ha perso il controllo: l'auto si è ribaltata ed è finita nella carreggiata opposta, andando a scontrarsi con un'altra vettura e facendo ribaltare anch'essa.

Il 47enne che ha avuto la peggio viaggiava come passeggero sulla prima auto, secondo quanto riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). I sanitari lo hanno portato d'urgenza all'ospedale di Melegnano, in arresto cardiaco, ma l'uomo - di cui si sa solo che non è italiano, al momento - è deceduto nel nosocomiio.

Gli altri cinque feriti, che hanno dai 46 ai 75 anni, sono stati portati all'Humanitas e al Policlinico. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sul posto la polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 con cinque ambulanze ed una automedica.