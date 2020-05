Tragico schianto in auto contro il muro: morto Aldo Paravicini, figlio di Giulia Maria Crespi

Tragedia giovedì pomeriggio a Bereguardo, nel Pavese. In un incidente stradale ha perso la vita Aldo Paravicini, 65 anni e figlio di Giulia Maria Crespi, la famosissima imprenditrice che oggi ha 96 anni.

Il dramma si è consumato verso le 14 nelle Cascine Orsine, l'azienda di agricoltura biodinamica fondata proprio dalla famiglia Paravicini Crespi e negli ultimi anni gestita da Aldo. Il 65enne, alla guida di un suv Volvo, avrebbe sfondato la sbarra di ingresso, avrebbe percorso altri 200 metri e poi - con ogni probabilità a causa di un malore - si è schiantato contro uno dei casolari della ditta.

Per l'uomo, nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Il papà di Aldo Paravicini, il conte Marco Paravicini, era morto anche lui in un incidente d'auto quattro anni dopo il matrimonio con Giulia Maria Crespi.

Quello della Crespi a Milano è un nome estremamente noto. Per quattro anni era stata lei a gestire il Corriere della Sera e poi aveva avuto qualche quota nell'Espresso. È stata lei stessa, nel 1975, a fondare il Fai, fondo ambiente italiano, di cui tutt'oggi è presidentessa onoraria.