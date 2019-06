Milano, si schianta in scooter e batte la testa contro il new jersey: Andrea muore a 23 anni

Lo scooterone che sbanda e lui che non riesce più a controllarlo. Il mezzo che lo disarciona e lo scaglia contro il new jersey. Poi la disperata corsa in ospedale, purtroppo inutile. È morto così Andrea Alessandro Baldassin, il ragazzo milanese di ventitré anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto dopo le 2.30 di domenica notte in pieno centro città.

Il giovane, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, era in via Santa Sofia a bordo di uno scooter Honda e procedeva verso via Ascanio Sforza. Per motivi tutti da accertare, improvvisamente Alessandro ha perso il controllo del motorino - nel punto in cui ci sono i cantieri della M4 - ed è caduto al suolo, urtando violentemente con la testa il new jersey. Lo scooterone ha invece continuato la propria corsa andandosi a schiantare poco dopo.

Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, il 23enne è stato trasportato d'urgenza al vicino Policlinico, dove però poco dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso a causa del gravissimo trauma cranico riportato nella caduta.

Il lavoro degli agenti della polizia locale per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto è andato avanti a lungo e appare certo che nell'incidente non siano rimasti coinvolti altri veicoli.