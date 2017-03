Cade in motocicletta e si schianta contro il guardrail: morto Christian, 43enne di Opera

È Christian Sartori, quarantatré anni, di Opera, l’uomo milanese morto domenica mattina in un tragico incidente avvenuto lungo la Statale 45 alle porte di Bobbio, nel Piacentino.

Christian, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e, dopo la caduta, si sarebbe scontrato con forza contro il guardrail al lato della carreggiata. L’impatto per lui è stato tremendo e i soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In pochi minuti la notizia si è diffusa in tutta la cittadina del Sud Milano, dove il quarantatreenne era molto conosciuto. Anche il sindaco, Ettore Fusco, ha voluto dedicargli un ultimo saluto con un sentito “Ciao Christian” accompagnato da un'immagine di lutto.

E in tanti, proprio insieme al primo cittadino, hanno voluto dire addio al loro amico. “Non scorderò mai, caro amico Christian, i viaggi di lavoro fatti assieme e come alternavamo a momenti seri e professionali risate memorabili da non finire mai”, scrive un ragazzo. “Tutto il gruppo Oim di cui tu eri il cuore pulsante si stringe vicino a Chiara ed alla famiglia - l’ultimo saluto di un altro amico -. Sarai sempre nei nostri cuori Christian, non ti dimenticheremo”.

“A seguito di un grave incidente stradale - il ricordo dei colleghi della Finimox - ha perso la vita uno dei nostri più preziosi collaboratori. Addolorati e sconvolti per l’accaduto - si legge in una nota dell’azienda - porgiamo le nostre più sentite condoglianze al fratello Paolo, alla moglie Chiara e ai genitori. Ci mancherai Christian”.