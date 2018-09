Incidente a Segrate: uomo di 76 anni in bici travolto e ucciso da un camion alla rotatoria

Mattinata di sangue a Segrate, teatro di un incidente stradale costato la vita a un uomo di settantasei anni.

Il dramma, stando alle prime informazioni raccolte, si è consumato sulla Provinciale Cassanese, all'altezza della rotatoria dedicata all'areonautica e famosa proprio per la presenza di un aereo. Lì, la vittima - che viaggiava a bordo di una bicicletta - è stata travolta da un camion ed è morta praticamente sul colpo.

Sulla Cassanese, nel disperato tentativo di salvare la vita al 76enne, sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale di Segrate, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le cause e la dinamica dello schianto.

Sembra, stando ai primi rilievi, che l'autista del camion - un 44enne che si è subito fermato a prestare soccorso - non abbia visto il ciclista che si trovava al suo "angolo cieco" e che lo abbia travolto mentre si immetteva nella rotatoria.

Soltanto il 30 luglio scorso, un altro tragico incidente si era verificato sulla stessa Provinciale. In quell'occasione a perdere la vita era stato un motociclista di cinquantotto anni: l'uomo aveva perso il controllo della propria motocicletta ed era finito sotto un tir. Per lui non c'era stato scampo.