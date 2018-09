Terribile schianto, auto fa inversione e "centra" un motociclista: morto

Tragedia a Cogliate (Monza-Brianza) nella serata di venerdì 21 settembre 2018. Un uomo di 43 anni, in sella alla sua moto, ha perso la vita in seguito ad un incidente con un'automobile. E' successo in via Piave, non lontano dal confine con Barlassina, alle nove di sera.

Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, pare che l'automobilista avesse effettuato una inversione di marcia mentre proveniva il 43enne: inevitabile - e fatale per il motociclista - l'impatto.

I sanitari del 118 sono accorsi con due ambulanze ed un'automedica. Il 43enne è stato portato in condizioni disperate all'ospedale di Garbagnate Milanese dove, però, è morto poco dopo l'arrivo. L'automobilista, un 20enne, si è ferito lievemente e anche lui è stato portato al pronto soccorso, ma a Saronno.

In meno di 24 ore è il quarto morto sulle strade di Milano e dell'hinterland. Giovedì sera, sulla Tangenziale Est di Milano, ha perso la vita un 35enne ribaltatosi con la sua Smart; nella notte tra govedì e venerdì è stata la volta di due giovani in scooter in viale Ergisto Bezzi, sulla circonvallazione esterna di Milano.